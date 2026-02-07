Il Blu Bergamo si ritira Pistoia perde due punti

Il Blu Bergamo ha deciso di ritirarsi dal campionato, lasciando i tifosi e gli avversari senza parole. La squadra ha comunicato ufficialmente la decisione, che arriva dopo settimane di incertezze e problemi interni. Nel frattempo, Pistoia perde due punti in classifica, complicando la corsa ai playoff. La situazione si fa sempre più tesa e molti si chiedono cosa succederà adesso.

Tanto tuonò che piovve. Quella che fino a qualche giorno fa era soltanto un'ipotesi, è diventata realtà. Bergamo ha comunicato alla Fip la volontà di non proseguire la stagione e quindi rinuncia al campionato di serie A2. Tutte le partite disputate da Bergamo saranno annullate e le squadre che avrebbero dovuto affrontare la Blu Basket osserveranno un turno di riposo, i giocatori tesserati per Bergamo saranno svincolati. Dopo Trapani in serie A, adesso Bergamo in A2: la storia si ripete con un altro campionato zoppo e con tutto ciò che ne consegue per le altre squadre a partire da una classifica ridisegnata.

