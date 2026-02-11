Nuova Marecchiese | Il progetto può partire ma mancano 400 milioni

La nuova Marecchiese potrebbe partire, ma c’è ancora un grosso problema di fondi. Per completare i lavori servirebbero 400 milioni di euro, una cifra che al momento manca del tutto. Attualmente, le risorse pubbliche che arrivano ogni anno sono appena una decina di milioni, insufficienti a coprire le spese necessarie. La situazione resta incerta, e se non si trovano più soldi, i progetti rischiano di rallentare o fermarsi del tutto.

Quattrocento milioni di euro per una nuova Marecchiese, ma ogni anno sul territorio ne potrebbero arrivare appena una decina da investire nei lavori. A fare i conti è il sindaco Jamil Sadegholvaad dopo l’incontro avvenuto ieri a Bologna con Anas a cui erano presenti anche i sindaci dei territori attraversati dalla Marecchiese. "Abbiamo il dovere di essere chiari: come ha chiarito l’assessora regionale Priolo, nel contratto di programma con Anas si prevede possano arrivare alla Regione risorse pari a 100 milioni di euro all’anno, a copertura delle opere di competenza dell’agenzia statale di tutto il territorio emiliano-romagnolo, da distribuire per le diverse province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina in Regione si è tenuto un incontro sul progetto della Nuova Marecchiese.

È stato approvato il progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca, segnando un passo importante nella sua realizzazione.

