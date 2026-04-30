Italia Nostra ha inviato ai candidati sindaco di Pistoia un documento in vista delle elezioni comunali del 2026. Il testo contiene proposte e richieste riguardanti la tutela del verde e dell’ambiente nella città. La sezione locale dell’associazione si impegna a monitorare le risposte dei candidati e a valutare le loro posizioni sui temi ambientali. L’obiettivo è sensibilizzare le forze politiche sui problemi legati al patrimonio naturale e urbano.

? Cosa sapere Italia Nostra invia il documento programmatico ai candidati sindaco per le amministrative 2026.. La proposta punta sulla rigenerazione urbana e la tutela delle acque a Pistoia.. Tiberio Ghilardi, alla guida della sezione ValdinievolePistoia di Italia Nostra, ha inviato un documento programmatico ai candidati sindaco per le prossime amministrative pistoiesi, delineando una visione basata su sostenibilità e coesione sociale. Il testo, elaborato dalla sezione locale per il confronto elettorale del 2026, mette sotto la lente d’ingrandimento il legame tra l’assetto urbano e la qualità della vita dei cittadini. La proposta punta a trasformare il rapporto tra la città e l’ambiente circostante, proponendo uno sviluppo che non sacrifichi il territorio in favore della cementificazione selvaggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia 2026: la sfida di Italia Nostra per il verde e l’ambiente

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