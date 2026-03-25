San Sabino Italia Nostra chiede di rimettere a nuovo l’area verde

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Nostra ha chiesto di intervenire sull'area verde di San Sabino, dove in passato era prevista la costruzione di un ospedale. Diverse associazioni e cittadini hanno manifestato la volontà di ristrutturare e valorizzare lo spazio, considerandolo un bene da donare alla comunità. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla gestione e il recupero di quest’area pubblica.

In tutti questi anni è stato chiesto da tante associazioni e cittadini la possibilità di rimessa a nuovo dell’ area verde a San Sabino, dove sarebbe dovuto sorgere l’ospedale, per donarla alla città. Da poco si è riunita l’assemblea annuale dei soci della sezione di Italia Nostra Osimo per l’approvazione della gestione, oltre che per esaminare ed approvare l’attività e discutere i programmi futuri, e si è parlato proprio di questo. "Calchiamo ancora la mano su due temi su cui la sezione è più volte ritornata nel recente passato – dice il presidente Renato Fagioli -, tra tutti l’urgente necessità di dotare la biblioteca comunale di spazi ampi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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