San Sabino Italia Nostra chiede di rimettere a nuovo l’area verde

Italia Nostra ha chiesto di intervenire sull'area verde di San Sabino, dove in passato era prevista la costruzione di un ospedale. Diverse associazioni e cittadini hanno manifestato la volontà di ristrutturare e valorizzare lo spazio, considerandolo un bene da donare alla comunità. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla gestione e il recupero di quest’area pubblica.

In tutti questi anni è stato chiesto da tante associazioni e cittadini la possibilità di rimessa a nuovo dell’ area verde a San Sabino, dove sarebbe dovuto sorgere l’ospedale, per donarla alla città. Da poco si è riunita l’assemblea annuale dei soci della sezione di Italia Nostra Osimo per l’approvazione della gestione, oltre che per esaminare ed approvare l’attività e discutere i programmi futuri, e si è parlato proprio di questo. "Calchiamo ancora la mano su due temi su cui la sezione è più volte ritornata nel recente passato – dice il presidente Renato Fagioli -, tra tutti l’urgente necessità di dotare la biblioteca comunale di spazi ampi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Sabino, Italia Nostra chiede di rimettere a nuovo l’area verde Articoli correlati "Bottiglie incendiarie per danneggiare il parco": nuovo raid vandalico nell'area verde di GarbatellaIl caso dopo l'inaugurazione del viale per padre Guido Chiaravalli, i volontari: "Ennesimo attacco, ma non ci fermeremo" La mattina l’inaugurazione... Area San Francesco. Scatta la raccolta firme: "Giù le mani dal verde"Una raccolta di firme a favore delle tutela del verde e dello stop al consumo di suolo. Altri aggiornamenti su San Sabino Discussioni sull' argomento San Sabino, Italia Nostra chiede di rimettere a nuovo l’area verde; Canosa – Uomo del Sud e dei Sud: la presentazione del libro di Sabino Zinni su Don Tonino Bello; Bari | All Cattedrale di San Sabino Pino Minafra & La Banda con Grido di Passione per il Collegium Musicum. Presso la Cattedrale di San Sabino la presentazione del libro di Sabino Zinni su Don Tonino Bello Ci sono uomini che all’interno della società e del cuore dei fedeli, attraverso il proprio operato, hanno lasciato un segno indelebile, parole in grado di essere tra - facebook.com facebook