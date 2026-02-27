L’Italia si trova ad affrontare una sfida importante con l’obiettivo di integrare salute, ambiente e giustizia sociale. Recentemente, il Ministero della Salute e l’Istat hanno avviato iniziative per monitorare meglio i dati su inquinamento e benessere. Questi passi segnano un cambio di approccio, ponendo al centro l’equilibrio tra il benessere individuale e l’ambiente che ci circonda.

Di fronte a dati allarmanti su inquinamento e declino del benessere, le recenti iniziative di Ministero della Salute e Istat segnano un cambio di passo necessario: la salute non è più solo assenza di malattia, ma equilibrio con l’ecosistema. Il mondo post-pandemico non è stato il “nuovo inizio” che molti speravano. Nonostante le promesse di un modello di prevenzione globale e solidale, i programmi di ripresa hanno faticato a tradursi in realtà, mentre la crisi climatica e le disuguaglianze sociali hanno continuato a galoppare. Eppure, tra le pieghe di una realtà complessa, emergono segnali di una nuova consapevolezza istituzionale che sembra voler finalmente affrontare le cause profonde del nostro malessere. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Oltre la cura: l’Italia alla sfida di un nuovo paradigma tra salute, ambiente e giustizia sociale

Leggi anche: Tra ambiente e sociale. La Rete giustizia climatica entra in Ferrara Partecipata

“Oltre la Terra dei Fuochi”: Diocesi e comitati ambientali insieme. "Nuovo patto per salute e ambiente"Un nuovo patto istituzionale per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente nei territori colpiti dal fenomeno della Terra dei Fuochi.

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: SIMG Sociale 2026. Guardare oltre per prendersi cura - Dove l’esperienza incontra il futuro della cura; Diritto alla dignità oltre la cura: l’appello per il piccolo del Monaldi; La cura oltre l’assistenza e sulla persona; Oltre l'8 marzo, la cultura e le donne, l'omaggio all'universo femminile / Eventi.

Oltre la Cura, comunità unita contro la violenza sulle donneIn occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro le donne, il personale di Humanitas istituto clinico catanese (Icc) ha partecipato all'incontro Oltre la Cura - ... ansa.it

La cura attraverso l’arte: il progetto di Ausl RomagnaIl patrimonio artistico non è più solo una testimonianza del passato, ma diventa un strumento di cura, memoria e innovazione per il benessere collettivo. livingcesenatico.it

In Italia 160 centri di cura, oltre la metà sono a Nord. Buscemi (Sio): terapia privilegio per pochi con costi da 300 euro al mese e assenza di rimborsabilità - facebook.com facebook