La piscina Molinello è stata temporaneamente chiusa a causa di lavori considerati urgenti dalla ditta Bernardini. La consigliera Olivetti ha presentato una contestazione riguardo alla decisione di chiusura, sollevando dubbi sulla legittimità o sulle modalità adottate per l’intervento. La situazione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, mentre la gestione dell’impianto resta al momento in vigore con le modifiche imposte dai lavori.

? Cosa sapere La consigliera Olivetti contesta la chiusura della piscina Molinello per lavori urgenti della Bernardini.. Il precedente intervento di manutenzione effettuato trenta giorni fa solleva dubbi sulla sicurezza strutturale.. La consigliera Olivetti del Partito Democratico ha sollevato interrogativi urgenti sulla chiusura della piscina del Molinello, contestando le motivazioni fornite dalla Bernardini di Forza Italia riguardo a lavori definiti improrogabili. Il dibattito si è acceso improvvisamente tra le strade del borgo, dove la gestione dei servizi pubblici diventa spesso il cuore delle discussioni nei caffè e nelle piazze. La questione riguarda la sospensione delle attività presso l’impianto balneare del Molinello, una decisione che ha scatenato un acceso confronto tra le forze politiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piscina Molinello chiusa: Olivetti contesta i lavori della Bernardini

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