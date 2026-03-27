La piscina del Molinello è stata chiusa per effettuare verifiche di sicurezza, provocando reazioni da parte del Partito Democratico di Senigallia. Il partito ha commentato che questa decisione rappresenta un segnale negativo sulla gestione dello sport da parte dell’attuale amministrazione comunale. La chiusura ha suscitato critiche e sollevato dubbi sulla capacità dell’ente di garantire servizi pubblici efficaci.

I Dem si domandano retoricamente: «Impianti che si chiudono, problemi che si trascinano e nel frattempo propaganda e autocelebrazione?» Infatti, per il principale partito cittadino di centrosinistra «non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ultimo tassello di una lunga serie di criticità. Già nelle scorse settimane erano emersi problemi strutturali e infiltrazioni all’interno dell’impianto, con utenti che denunciavano condizioni non sicure» e adesso «si arriva alla chiusura. Un esito purtroppo prevedibile». Sempre per il Pd il punto politico è evidente «In questi anni ci sono state risorse per decine di milioni di euro, tempo e responsabilità per intervenire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Chiusura della piscina del Molinello, il Pd: «Questo è il 'modello Olivetti'?»

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