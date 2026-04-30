Il coordinatore cittadino di Forza Italia ha sollecitato l’amministrazione a riaprire la piscina del Molinello, sottolineando che lo sport non rappresenta un semplice passatempo. La richiesta arriva in un momento in cui la struttura rimane chiusa, e si rivolge direttamente alle autorità comunali per una riapertura. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio sul motivo della chiusura o sulle tempistiche.

"Lo sport non è un dopolavoro". Con queste parole il coordinatore cittadino di Forza Italia, Roberto Paradisi, apre un fronte polemico tutto interno alla gestione dei servizi comunali, chiedendo l’immediata revoca del provvedimento che prevede la chiusura della piscina del Molinello dal 1 al 4 maggio. Una scelta definita inaccettabile, quella dell’ufficio Sport, da Paradisi, poiché colpirebbe direttamente il nuoto agonistico in una fase delicata della preparazione stagionale. "Quattro giorni di disimpegno, per gli atleti agonisti, significa inficiare un percorso di preparazione", incalza Paradisi. "Invitiamo l’ufficio sport a ripensare immediatamente questa scelta penalizzante e a garantire l’apertura continuata dell’impianto, ad eccezione della sola giornata del primo maggio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paradisi pungola l’amministrazione: "Riaprire la piscina del Molinello"

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