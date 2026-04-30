Il 30 aprile, i giovani campeggiatori torneranno a occupare la strada in via Luigi Russo a Pisanova, riaccendendo la presenza di gruppi di giovani in quella zona. La vicinanza ai contenitori per la raccolta differenziata solleva questioni sulla gestione della pulizia nel quartiere, con le autorità che monitorano la situazione. La presenza di gruppi di giovani in strada rappresenta una situazione che si ripete nel quartiere, coinvolgendo anche le attività di tutela del decoro urbano.

? Cosa sapere Il 30 aprile i giovani campeggiatori tornano in Via Luigi Russo a Pisanova.. La vicinanza ai cestini della differenziata mette alla prova la pulizia del quartiere.. Il risveglio primaverile in Via Luigi Russo a Pisanova porta con sé un cambiamento stagionale che si riflette direttamente nel decoro urbano del quartiere, segnato dal ritorno dei giovani campeggiatori proprio in questa mattina di giovedì 30 aprile 2026. La temperatura mite ha spinto molti ragazzi a cercare spazi all’aperto per trascorrere le ore sotto il sole, trasformando alcune zone della zona in punti di ritrovo informali. La gestione dei rifiuti tra la presenza dei giovani e i servizi di prossimità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisanova, il ritorno dei giovani in strada sfida il decoro urbano

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