Pisa-USA | quel segnale nel vuoto che accese il mondo digitale

Il 30 aprile 1986, da Pisa fu trasmesso il primo segnale digitale verso la Pennsylvania. Questo evento rappresenta un momento importante nella storia delle comunicazioni, segnando l'inizio di un collegamento tra due punti distanti attraverso il digitale. La trasmissione fu effettuata da Blasco Bonito e segnò un passo avanti nel progresso delle reti di computer. Da allora, le tecnologie di connessione sono evolute notevolmente.

? Cosa sapere Il 30 aprile 1986 Blasco Bonito inviò il primo segnale digitale da Pisa alla Pennsylvania.. L'esperimento al Cnuce integrò i sistemi italiani con la rete americana Arpanet.. Il 30 aprile 1986, dal laboratorio del Cnuce di Pisa, l’informatico Blasco Bonito inviò un comando verso la Pennsylvania stabilendo il primo contatto digitale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Un singolo pacchetto di dati, privo di contenuto ma fondamentale per testare la connettività, ha segnato l’inizio di un’era tecnologica durata quarant’anni. Quel segnale, trasmesso attraverso un sistema complesso che partiva da un computer Butterfly Gateway grande quanto un frigorifero, ha risposto con un semplice ok.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa-USA: quel segnale nel vuoto che accese il mondo digitale Notizie correlate Leggi anche: Quel clic di 40 anni fa che “accese” internet. “Non immaginavamo la portata dell’evento” Maurizio Lastrico: quel vuoto paterno che ha forgiato il suo talentoL’attore Maurizio Lastrico ha recentemente condiviso riflessioni personali sul proprio percorso professionale, rivelando come l’assenza di suo padre... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 40 anni fa l’Italia entrava in Internet (ma non se ne accorse); Il pioniere dell’Internet italiano: La prima connessione, Fermi, i burocrati. Oggi Web stravolto. 40 anni fa l'Italia entrava in Internet con un ping da Pisa: la storia di una rivoluzione silenziosaIl 30 aprile 1986 l'Italia entrava in Internet con un ping dal CNUCE di Pisa. Il protagonista racconta cosa è successo davvero 40 anni fa. smartworld.it Quarant’anni di internet in Italia: da Pisa il primo segnale che collegò il paese al webLa prima connessione nel 1986 e, andando ancora indietro nel tempo, nel 1954, il calcolatore di Enrico Fermi. Oggi si guarda avanti con la quantistica. La storia e il futuro della rete è da sempre leg ... intoscana.it Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook A Pisa accadono cose pittoresche. Dopo il commissariamento del Pd provinciale (con Vinicio Peluffo) è stato commissariato anche il Pd comunale. Arriva Nico Stumpo x.com