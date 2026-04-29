Il 30 aprile 1986, all’interno dei laboratori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, fu trasmesso un segnale che avrebbe segnato l’inizio di una nuova era. In quell’occasione, i ricercatori ricordano di non aver compreso appieno la portata di quell’evento, che a distanza di decenni viene riconosciuto come il momento in cui si accese la rete che avrebbe rivoluzionato il modo di comunicare e accedere alle informazioni.

Pisa, 29 aprile 2026 – “Non avevamo un’idea chiara di quanto stavamo facendo”. Eppure, il 30 aprile 1986, nei laboratori del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (Cnuce) di Pisa partì un segnale destinato a cambiare la storia del Paese. Nessuno poteva sapere che si trattava del primo passo di una delle più grandi rivoluzioni del secolo scorso: alle orecchie dei presenti era solo un “ping” verso un computer in Pennsylvania, che rispose pochi millisecondi dopo. In quell’istante l’Italia entrava in Internet, in quello che Luciano Lenzini ricorda come “il taglio del nastro di una rivoluzione che ha cambiato il mondo”. Il prof. Classe 1944, lucchese di San Cassiano a Vico, Lenzini, oggi 82enne, è ancora docente al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’ Università di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quel clic di 40 anni fa che “accese” internet. “Non immaginavamo la portata dell’evento”

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