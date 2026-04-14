Maurizio Lastrico | quel vuoto paterno che ha forgiato il suo talento

L’attore Maurizio Lastrico ha recentemente parlato del suo percorso professionale, spiegando come la mancanza di suo padre abbia influenzato la sua crescita artistica. In alcune interviste, ha descritto come questa assenza abbia contribuito a plasmare il suo stile e la sua identità sul palcoscenico. Le sue parole si concentrano sulla relazione tra esperienze personali e sviluppo professionale, senza entrare in dettagli sulla vita privata.

L’attore Maurizio Lastrico ha recentemente condiviso riflessioni personali sul proprio percorso professionale, rivelando come l’assenza di suo padre abbia agito da catalizzatore per la definizione della propria identità artistica. Durante un colloquio focalizzato sulla sua partecipazione al film Benvenuti in campagna, diretto da Giambattista Avellino e che vede nel cast anche Giulia Bevilacqua e Andrea Pennacchi, l’interprete ha descritto il contrasto tra le proprie radici urbane e la narrazione cinematografica proposta. Tra identità urbana e sogni rurali nel nuovo progetto di Avellino. Il protagonista del lungometraggio di Giambattista Avellino si è definito un individuo tipicamente cittadino, evidenziando una distanza emotiva rispetto alla tematica del film.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maurizio Lastrico: quel vuoto paterno che ha forgiato il suo talento L'attore e comico genovese Maurizio Lastrico in scena al Geox con "Sul Lastrico"Dopo il successo collezionato in tutta Italia, Maurizio Lastrico arriva a Padova con lo spettacolo Sul Lastrico, in scena venerdì 13 marzo al Gran... “Quel liceo vero, col latino per fare un percorso completo” che ha forgiato lo sciatore Giovanni Franzoni: la scommessa sulla cultura dietro l’argento olimpicoLa testimonianza della madre dello sciatore Giovanni Franzoni, a La Gazzetta dello Sport, rilancia, dal terreno delle Olimpiadi invernali, un tema...