Pirelli ha acquisito il 30% di Univrses, azienda specializzata in tecnologie di visione artificiale. Questa operazione segna un passo importante nella strategia del gruppo, che punta a sviluppare pneumatici intelligenti e a integrare soluzioni per la mobilità connessa. L’investimento rafforza le competenze del produttore nel settore delle tecnologie innovative applicate ai veicoli e ai sistemi di assistenza alla guida.

Pneumatici intelligenti e visione artificiale: è su questa convergenza tecnologica che Pirelli accelera la propria strategia verso la mobilità connessa. Il gruppo della Bicocca, di cui è vicepresidente operativo Marco Tronchetti Provera (nella foto), ha siglato un accordo con la svedese Univrses, entrando con una quota del 30% nel capitale (con l'opzione per raggiungere la maggioranza) e integrando le soluzioni di computer vision basate su intelligenza artificiale nel sistema Cyber Tyre. L'intesa punta a rafforzare la piattaforma di Pirelli Cyber Tyre, il primo sistema integrato hardware-software capace di raccogliere dati direttamente dai sensori negli pneumatici, elaborarli tramite algoritmi proprietari e trasmetterli in tempo reale al veicolo e al cloud.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli acquista il 30% di Univrses e accelera sulla mobilità connessa

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