Pirelli e Univrses | la gomma diventa un sensore intelligente per l’IA

Pirelli ha acquisito il 30% della società svedese Univrses, azienda specializzata in tecnologia di visione artificiale. L’obiettivo è integrare sensori intelligenti nei pneumatici, permettendo ai veicoli di raccogliere dati in tempo reale. Questa operazione mira a sviluppare pneumatici dotati di sensori che migliorano la sicurezza e l’efficienza dei veicoli attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La collaborazione tra le due aziende si concentra sull’innovazione nel settore dei pneumatici e delle tecnologie connesse.

? Cosa sapere Pirelli acquista il 30% della svedese Univrses per integrare la visione artificiale nei pneumatici.. La tecnologia Cyber Tyre permetterà il monitoraggio digitale delle strade in Puglia dal 2025.. Pirelli ha siglato un accordo strategico con la svedese Univrses per integrare la visione artificiale nella piattaforma Cyber™ Tyre, trasformando il pneumatico in un sensore intelligente capace di mappare l’asfalto e dialogare con i sistemi di guida autonoma. L’operazione vede il produttore di pneumatici acquisire il 30% della società di Stoccolma, mantenendo l’opzione per salire successivamente alla maggioranza. Non si tratta solo di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirelli e Univrses: la gomma diventa un sensore intelligente per l’IA Notizie correlate Pirelli rafforza il Cyber Tyre con l’IA di Univrses per sicurezza e infrastrutturePirelli e Univrses annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità connessa. Airpods pro indiscrezioni suggeriscono sensore ir intelligente o fotocamera nel prossimo modelloun’indiscrezione recente indica che i prossimi airpods pro di apple potrebbero introdurre un sensore ir o una fotocamera per potenziare la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pirelli investe nell’IA, alleanza con Univrses per rivoluzionare sicurezza e infrastrutture stradali; Alleanza Pirelli-Univrses per la sicurezza e i pneumatici intelligenti. Pirelli compra il 30% della svedese Univrses e integra in Cyber Tyre i suoi sistemi di visione artificiale basati sull’IALa combinazione delle tecnologie sviluppate da Univrses e Pirelli consentirà di avere veicoli più sicuri e performanti, con potenziali applicazioni nei sistemi Adas e di guida autonoma, fa sapere P ... firstonline.info Pirelli rileva quota 30% Univrses, partnership per potenziare Cyber TyrePirelli potenzia il suo sistema Cyber Tyre acquisendo la svedese Univrses e integrando i suoi sistemi di visione artificiale basati su IA per avere veicoli più sicuri e performanti, rafforzando le sol ... ilsole24ore.com Pirelli porta l’IA dentro il pneumatico: così Cyber Tyre legge la strada e prepara l’auto del futuro - facebook.com facebook Pirelli, a Miami le mescole più morbide della gamma: Mercedes e Ferrari a caccia della prima vittoria #F1 #MiamiGP #Formula1 x.com