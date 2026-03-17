Un dirigente ha espresso sentimenti di tristezza e paura al momento di lasciare la Juventus Women, ma ha anche affermato di essere disposto a ripetere la stessa scelta. La dichiarazione è stata rilasciata dalla stessa persona, che ha commentato la propria esperienza con il club. Le sue parole riflettono emozioni forti legate al distacco dalla squadra di calcio femminile.

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© Juventusnews24.com - Caruso: «Tristezza e paura quando ho lasciato la Juventus Women. Ma lo rifarei»

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