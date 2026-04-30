Piombino ruba un kit di pronto soccorso e saccheggia un distributore automatico al cimitero | denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piombino dopo essere stato trovato all’interno di un casolare abbandonato con merce proveniente dal cimitero comunale, tra cui un kit di pronto soccorso, e aver saccheggiato un distributore automatico situato nel cimitero stesso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo allontanamento dal luogo e alla denuncia formale.

È stato trovato all'interno di un casolare abbandonato con merce rubata dal cimitero comunale e per questo un 40enne di origine campana è stato denunciato dai carabinieri di Piombino. Grazie alla conoscenza del territorio, i militari dell'Arma hanno sorpreso l'uomo all'interno in un casolare.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scassina il distributore automatico di un sexy shop, denunciato un 21enneI militari hanno trovato un distributore di sexy toys svuotato della merce esposta e del denaro contante presente all’interno dell’apparecchio Si è... Piombino, ruba lo zaino a un giovane sulla spiaggia: 45enne denunciatoUn 45enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per ricettazione.