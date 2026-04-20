Piombino ruba lo zaino a un giovane sulla spiaggia | 45enne denunciato

A Piombino, un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione dopo aver rubato uno zaino a un giovane che si trovava in spiaggia. La vicenda si è verificata nel corso di un controllo nella zona balneare, dove i militari hanno intercettato l’individuo e accertato il furto. Nessuna ulteriore informazione sulle conseguenze o sui dettagli dell’indagine è stata resa nota.

Un 45enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per ricettazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sottratto lo zaino a un giovane che stava trascorrendo del tempo in spiaggia. Quest'ultimo, appena accortosi di quanto accaduto, ha subito informato i.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Ruba borsetta e uno zaino. Identificato e denunciatoMARTIGNANA DI PO (Cremona) Ruba una borsetta e uno zaino alla titolare di un esercizio pubblico di Martignana di Po, ma viene pizzicato dalla... Ruba lo zaino a un ragazzino: incastrato dalla geolocalizzazione del pcDue computer sequestrati e una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione: è questo l’esito di un’operazione lampo condotta venerdì 30... Una raccolta di contenuti Si parla di: Via con lo zainetto, denunciato per ricettazione. Roma, ruba lo zaino a un turista: preso mentre cerca di rivenderlo. Ecco il ladro in azioneTentava di rivendere gli oggetti che aveva rubato durante la giornata in zona Termini, tra via Giovanni Amendola e via Manin. Aveva fatto perdere le proprie tracce all'ingresso della fermata Ottaviano ... ilmessaggero.it Pompei. Rubò zaino a turista e la ferì con portiera auto, arrestatoAvrebbe rubato uno zaino ad una turista indiana e l'avrebbe poi colpita con lo sportello dell'auto sulla quale tentava la fuga mentre la donna provava una disperata azione di recupero della refurtiva. ilmattino.it