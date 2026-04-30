Piombino commercio e turismo | la sfida della sicurezza urbana

Il 29 aprile a Piombino si è svolto un incontro tra gli assessori al commercio e al turismo e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Cna. La riunione ha affrontato questioni legate alla sicurezza urbana e alle attività commerciali e turistiche presenti nella città. L'incontro si è concentrato sulla situazione attuale e sulle possibili strategie per migliorare la sicurezza nelle zone frequentate da residenti e visitatori.

?? Cosa sapere Assessori Coppola, Ferraris e Fedeli incontrano Confcommercio, Confesercenti e Cna a Piombino il 29 aprile. Le associazioni chiedono presidio costante del territorio per proteggere commercio e turismo locale. Ieri pomeriggio a Piombino, i nuovi assessori Coppola, Ferraris e Fedeli hanno affrontato le istanze delle associazioni di categoria per definire una strategia comune su commercio, turismo e sicurezza urbana. Il tavolo operativo tra l'amministrazione comunale e il mondo produt .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, commercio e turismo: la sfida della sicurezza urbana Notizie correlate Piombino, la nuova sfida di Fedeli: sicurezza e cuore al sociale? Cosa sapere L'assessore Gianni Fedeli presenta il nuovo programma programmatico a Piombino il 26 aprile 2026. Napoli, appello sulla sicurezza urbana: Condizione essenziale per crescita e turismoEnrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell’ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieri; Comune e imprese, confronto con la giunta. Serve più sicurezza; Rimpasto nella giunta Ferrari, due nuovi assessori; 1 RIMPASTO STRAORDINARIO DI GIUNTA A PIOMBINO. Commercio e turismo in ItaliaIl sesto volume del Nuovissimo Atlante Enciclopedico Economico, Finanziario e Politico ha un protagonista assoluto: l'Italia. Al termine della trattazione di oltre 200 fra Stati e Territori, infatti, ... milanofinanza.it Commercio e Turismo: in GU l’adeguamento della nuova modulisticapubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025, l’accordo 10 luglio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ... ipsoa.it Paura al porto di Piombino per un principio d'incendio divampato alle 15 nel cantiere Pim. Scattata la maxi-emergenza: fiamme domate, nessun ferito o intossicato - facebook.com facebook Invece dell’Asse Roma-Berlino… molto meglio l’Asse #Livorno #Piombino #25Aprile #Milano @il_pucciarelli x.com