Piombino la nuova sfida di Fedeli | sicurezza e cuore al sociale

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore Gianni Fedeli presenterà il nuovo programma a Piombino il 26 aprile 2026. La conferenza si terrà in un luogo pubblico e sarà dedicata ai temi di sicurezza e alle politiche sociali. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’incontro. La presentazione avviene in un momento di attenzione verso le questioni di sicurezza urbana e servizi sociali nella città.

? Cosa sapere L'assessore Gianni Fedeli presenta il nuovo programma programmatico a Piombino il 26 aprile 2026.. La giunta Ferrari punta sulla sicurezza di prossimità e sul sostegno al terzo settore.. A Piombino, in questa domenica 26 aprile 2026, il nuovo assessore Gianni Fedeli ha tracciato la rotta della sua giunta attraverso un manifesto programmatico che punta a trasformare l’esperienza nella pubblica sicurezza in un impegno diretto per il tessuto sociale della città. L’annuncio arriva in una giornata densa di significato storico per il Paese e segna ufficialmente l’inizio operativo del percorso intrapreso dopo la fiducia ricevuta dal sindaco Francesco Ferrari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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