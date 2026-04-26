Piombino la nuova sfida di Fedeli | sicurezza e cuore al sociale

L’assessore Gianni Fedeli presenterà il nuovo programma a Piombino il 26 aprile 2026. La conferenza si terrà in un luogo pubblico e sarà dedicata ai temi di sicurezza e alle politiche sociali. Non sono state comunicate ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’incontro. La presentazione avviene in un momento di attenzione verso le questioni di sicurezza urbana e servizi sociali nella città.

? Cosa sapere L'assessore Gianni Fedeli presenta il nuovo programma programmatico a Piombino il 26 aprile 2026.. La giunta Ferrari punta sulla sicurezza di prossimità e sul sostegno al terzo settore.. A Piombino, in questa domenica 26 aprile 2026, il nuovo assessore Gianni Fedeli ha tracciato la rotta della sua giunta attraverso un manifesto programmatico che punta a trasformare l’esperienza nella pubblica sicurezza in un impegno diretto per il tessuto sociale della città. L’annuncio arriva in una giornata densa di significato storico per il Paese e segna ufficialmente l’inizio operativo del percorso intrapreso dopo la fiducia ricevuta dal sindaco Francesco Ferrari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, la nuova sfida di Fedeli: sicurezza e cuore al sociale Notizie correlate Il Sinalp lancia la sfida della parità di genere: "Sicurezza, lavoro e responsabilità sociale"Si è tenuto nelle scorse ore, presso la prestigiosa sede di Sicindustria, il convegno istituzionale “ZeroMolestie: contro ogni forma di violenza per... Genova cuore della nuova logistica. Arriva il modello per la sicurezzaIl progetto di potenziamento delle infrastrutture tra il porto di Genova, Milano e il resto d'Europa entra nella sua fase più delicata: la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Elba, da Livorno arriva Il Fischietto: i piatti labronici sull’isola; Psichiatria, inaugurato il nuovo servizio; Piombino nuovi roghi tra Bottagone e Cornia | sfida ai fuochi. Piombino, corteo contro il rigassificatore: Smentite le rassicurazioni del governo. Ora con la guerra la città è un obiettivo sensibileMille persone in corteo contro la permanenza dell'impianto e il transito di armi nel porto: Smentite le promesse del governo ... ilfattoquotidiano.it Sempre peggio. A Piombino, città medaglia d'oro della Resistenza, il sindaco di Fratelli d'Italia ieri ha impedito all'ANPI di parlare alle celebrazioni del 25 aprile. Esclusi dagli interventi. Il motivo sarebbe che l'ANPI sarebbe solo un'associazione, quindi perché l - facebook.com facebook Invece dell’Asse Roma-Berlino… molto meglio l’Asse #Livorno #Piombino #25Aprile #Milano @il_pucciarelli x.com