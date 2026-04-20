Nelle ultime settimane si sono diffuse diverse voci sul futuro di Pio Esposito, attaccante dell’Inter che ha disputato una buona prima stagione in Serie A. L’agente del giocatore ha recentemente annunciato che il suo assistito rimarrà in nerazzurro per altri dieci anni. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti sui passaggi precedenti o sulle trattative in corso.

Nelle ultime settimane sono circolate diverse voci di mercato rispetto al futuro di Pio Esposito, attaccante dell’Inter che ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Serie A. Annuncio sul futuro di Pio Esposito (Ansa Foto) – calciomercato.it In Premier League in particolare ci sarebbero diverse squadre che sarebbero pronte a fare un’offerta per la punta dell’Inter con i nerazzurri che, però, non appaiono intenzionati a salutare il ragazzo a meno di offerte irrinunciabili. Un sospiro di sollievo per i tifosi dell’Inter arriva anche dall’annuncio dell’agente del calciatore, Mario Giuffredi, che ha affermato come il calciatore stesso sia intenzionato a restare ancora a lungo in nerazzurro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Pio Esposito all’Inter per 10 anni”, l’annuncio dell’agente dell’attaccante

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