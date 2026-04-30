Pino Arlacchi, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, ha annunciato la sua candidatura per la guida dell’organizzazione dopo Guterres. La proposta nasce dall’intenzione di riformare l’Onu per prevenire nuove crisi come quella di Gaza. Con un passato di senatore ed europarlamentare, Arlacchi si propone di intervenire sui meccanismi internazionali, puntando a cambiamenti concreti. La sua candidatura si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma delle istituzioni globali.

Pino Arlacchi, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, già senatore ed europarlamentare e figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico, autore di un recente saggio dedicato alla Cina edito da Fazi, ha deciso di scendere in campo per la massima carica dell’Onu. La sua candidatura alla successione di António Guterres – il cui mandato scade a fine anno – non è quella di un diplomatico di carriera che chiede l’appoggio delle grandi potenze, ma di un «rappresentante del grande Sud» che punta a mobilitare la maggioranza globale dell’Assemblea Generale per una vera e propria rifondazione dell’organizzazione. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda in merito.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pino Arlacchi: “Così voglio rifondare l’Onu per evitare altre Gaza. Ecco perché mi candido per il dopo Guterres”

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