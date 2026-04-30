Pineta Dannunziana | riaprono i sentieri ma il rischio caduta alberi resta

Venerdì primo maggio, i sentieri dei comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana sono stati riaperti al pubblico, mentre il comparto 2 rimane chiuso. La chiusura si è resa necessaria a causa della presenza di due alberi caduti, che sono ancora in fase di rimozione. La gestione dell’area ha comunicato che il rischio di ulteriori cadute di alberi rimane, nonostante gli interventi in corso.

? Cosa sapere Pescara riapre i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana venerdì primo maggio.. Il comparto 2 resta chiuso per la rimozione di due alberi caduti.. Venerdì primo maggio i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana di Pescara torneranno accessibili al pubblico, mentre l’area corrispondente al comparto 2 resterà interdetta per permettere la rimozione di due alberi caduti proprio nelle ultime ore. La decisione dell’amministrazione comunale arriva dopo un’attenta ricognizione sul campo, necessaria a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito il territorio nelle settimane scorse. Tali fenomeni meteorologici hanno infatti causato una saturazione del terreno, aumentando sensibilmente il rischio di nuovi cedimenti naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pineta Dannunziana: riaprono i sentieri, ma il rischio caduta alberi resta Notizie correlate Leggi anche: Alberi caduti nei sentieri. Chiuse Punte Alberete e Pineta San Vitale: "Riaprono per Pasqua" Decisa la riapertura di due comparti della pineta, un altro resta chiuso dopo la caduta di altri alberiVenerdì 1 maggio verranno riaperti i comparti 3 e 4 della pineta, il 2 invece rimane chiuso dopo la caduta di altri due alberi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riaprono i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana, resta chiuso il 2; Pineta dannunziana, riaprono i comparti 3 e 4; Pescara, venerdì riapre una parte della pineta dannunziana. Chiusi ancora i comparti 1 e 2 per la caduta di alberi; Maltempo Abruzzo, cadono ancora alberi nella Pineta Dannunziana a Pescara: resta chiuso un comparto. Pineta dannunziana, riaprono i comparti 3 e 4Pescara, nuovi accertamenti nella Pineta dannunziana: caduti altri due alberi nel comparto 2, che resta chiuso ... abruzzonews.eu Riaprono i comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana, resta chiuso il 2Riapriranno venerdì primo maggio i comparti '3' e '4' della Pineta Dannunziana di Pescara, mentre rimarrà chiuso il comparto '2', dove sono caduti altri due alberi. (ANSA) ... ansa.it Maltempo Abruzzo, cadono ancora alberi nella Pineta Dannunziana a Pescara: resta chiuso un comparto - facebook.com facebook