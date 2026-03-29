A causa delle intense condizioni meteorologiche di giovedì, sono stati registrati circa trenta alberi caduti lungo i percorsi tra l’Oasi di Punte Alberete e la Pineta San Vitale. La caduta di esemplari di grandi dimensioni, con diametri tra i 70 e gli 80 centimetri, ha provocato la chiusura temporanea dei sentieri, che saranno riaperti in tempo per le festività di Pasqua.

Non si ferma la conta dei danni causati dal maltempo di giovedì. Sono circa trenta gli alberi – grandi esemplari dal diametro tra i 70-80 centimetri – caduti lungo i sentieri tra l’ Oasi di Punte Alberete e Pineta San Vitale, rendendo impossibile passeggiare in sicurezza. Si è svolto ieri mattina il sopralluogo del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, a seguito del quale è stata disposta la chiusura delle due aree naturali. L’Oasi di Punte Alberete e alcuni percorsi nella Pineta San Vitale, in particolare il collegamento da via delle Valli alla Cà Vecchia, sono stati temporaneamente chiusi. La riapertura è prevista entro il prossimo weekend, in vista della Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi caduti nei sentieri. Chiuse Punte Alberete e Pineta San Vitale: "Riaprono per Pasqua"

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