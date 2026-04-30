Una donna è stata trovata morta all’interno della propria auto in via Boni, vicino alla palestra Baldassari, a Porto San Giorgio. La scoperta è avvenuta il 30 aprile 2026. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per avviare le indagini sul caso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso.

Porto San Giorgio, 30 aprile 2026 – E’ giallo sul ritrovamento di una donna trovata morta nella sua auto in via Boni, nei pressi della palestra Baldassari. Il corpo è di Pina Pesci, una 70enne ex infermiera di Porto San Giorgio. L’allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 18, quando un passante ha notato la 70enne esanime sul sedile di guida ma accosciata e con la testa sul lato passeggero. Pina Pesci morta PSG L’allarme al 118. A quel punto, vedendo che non dava segni di vita, quell’uomo ha allertato il 118 e sul posto sono subito intervenuti i sanitari delle Croce Verde di Fermo insieme ad un’automedica. Una volta constatato il decesso e viste le circostanze sospette, i soccorritori hanno chiesto l’intervento della polizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pina Pesci trovata morta nella sua auto in via Boni: è giallo

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