Studentessa trovata morta nell' androne il giorno prima della laurea | Ma è giallo sulla sua iscrizione

Una studentessa siciliana è stata trovata morta nell'androne del suo edificio il giorno prima della laurea. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduta dalle scale del palazzo. Restano da chiarire alcuni aspetti riguardo alla sua iscrizione universitaria, su cui sono in corso accertamenti. La polizia sta indagando per verificare le circostanze della vicenda e raccogliere eventuali elementi utili.

Doveva essere il momento della corona d'alloro, dei pasticcini e dei brindisi con amici e parenti. Invece è stato il momento delle lacrime: Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nell'androne del palazzo romano in cui abitava. Il corpo della giovane è stato scoperto dal portiere dello stabile: riversa a terra nella tromba delle scale, inutili i soccorsi., Secondo i primi rilievi scientifici, la ragazza sarebbe precipitata dall'alto all'interno della tromba delle scale. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto nelle ultime ore della giovane e, al momento, non viene esclusa alcuna pista.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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