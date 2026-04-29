Pilar Fogliati | Tra me e Fabio Paratici ci sono 20 anni di differenza ma non me ne frega niente

L'attrice ha commentato pubblicamente la differenza di età con un dirigente sportivo, affermando che questa non influisce sulla loro relazione. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista, in cui ha sottolineato di non preoccuparsi delle differenze anagrafiche. La notizia ha suscitato interesse tra i media, che hanno riportato le sue parole senza ulteriori analisi o commenti.

Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che.» Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli Zhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero.» Mercato Juve: Kelly o Gatti, chi tenere il prossimo anno? I raggi X sui due difensori bianconeri Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Pilar Fogliati: “Con Fabio Paratici ci sono 20 anni di differenza L’età non conta” x.com