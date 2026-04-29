L'attrice ha dichiarato che la differenza di età di vent'anni con il dirigente della Fiorentina non le interessa. Ha aggiunto che i sentimenti sono ciò che conta e che non le dà fastidio questa differenza. La donna ha parlato di come il loro rapporto sia basato su un legame sincero, senza badare alle convenzioni o agli stereotipi legati all'età.

Pilar Fogliati non gira intorno al punto: quando l’amore bussa alla porta, non ha bisogno di giustificazioni. L'attrice romana, reduce dal successo sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, vive oggi un momento di grazia professionale e sentimentale. In una lunga intervista al settimanale F, ha svelato i dettagli della sua relazione con Fabio Paratici, vent'anni più grande di lei. "Sono felice e siamo innamorati. Chi se ne frega". La scintilla tra la 33enne e il dirigente sportivo è scoccata, come spesso accade, per puro caso. "Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto", ha rivelato Pilar Fogliati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pilar Fogliati e l'amore per Fabio Paratici: "Vent'anni di differenza? Non me ne frega niente"

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