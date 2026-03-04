Pil Istat conferma +0,3% in quarto trimestre 2025 +0,8% su anno

L’Istat ha confermato che nel quarto trimestre del 2025 il Pil è cresciuto dello 0,3%, con un incremento dell’0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dal lato dell’offerta, l’aumento congiunturale del Pil si deve principalmente a vari settori produttivi. Questa crescita si aggiunge ai dati già diffusi e si riferisce a un quadro economico in evoluzione.

Nel quarto trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al quarto trimestre del 2024. Il quarto trimestre del 2025 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2024. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%. È quanto rileva l’Istat, nel report sui Conti economici trimestrali, IV trimestre 2025. Sulla base delle maggiori informazioni... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il Pil nel 2025 cresce dello 0,5%, il deficit è al 3,1%: i dati IstatUna discesa del deficit sotto il 3%, se confermata, potrebbe consentire all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e di attivare così la clausola di salvaguardia per ... tg24.sky.it

PIL, Istat: +0,5% nel 2025, deficit al 3,1%(Teleborsa) - Nel 2025 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 2.258.049 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto dello 0,5%. Lo ... finanza.repubblica.it

Il Pil del nostro Paese nel 2025 è cresciuto dello 0,5 per cento, mentre il deficit si è attestato sul 3,1 per cento, in miglioramento rispetto all'anno precedente. Il debito, invece, è salito al 137,1 per centro rispetto al 134,7 per centro del 2024.

Il Paese non sta andando benissimo come ci racconta Giorgia Meloni. Abbiamo superato il 3% nel rapporto deficit/PIL. Il gasolio ha raggiunto rincari record. La pressione fiscale è salita al 43%: il livello più alto mai registrato. L’inflazione annua balza all’1,6%, x.com