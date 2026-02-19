Pil le previsioni 2026 | nel Piacentino robusta crescita per l’agricoltura industria ancora in difficoltà

Nell’anno in corso atteso nel complesso un aumento dello 0,4% sul territorio locale. Cella (Camera di Commercio): «Dati complessivi positivi anche per occupazione ed esportazioni» Pil piacentino, previsioni di leggera crescita nel 2026. A tracciare il quadro le elaborazioni della Camera di commercio dell’Emilia sui dati dell’Osservatorio Prometeia: dopo un 2025 in lieve flessione, quest’anno si dovrebbe registrare una crescita dello 0,4%, con una sostanziale replica (+0,5%) nel 2027. La crescita più robusta in termini percentuali - scrive l’ente - è attesa per l’agricoltura, con un valore aggiunto in aumento del 6,9% nel 2026 e un assestamento (+0,6%) l’anno prossimo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Le previsioni sulla crescita. Ferrara tra le più dinamiche: "Pil in aumento dello 0,84%"Le previsioni economiche indicano un rafforzamento della crescita in Emilia-Romagna, con Ferrara tra le province più dinamiche.

