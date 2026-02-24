Bene i servizi ma i consumi frenano l’industria

Il centro studi di Confindustria evidenzia che l’industria italiana fatica a riprendersi a causa di consumi ancora deboli e di un dollaro più svalutato. La crescita del Pil nel quarto trimestre 2025 ha avuto un impulso dagli investimenti del Pnrr, ma a gennaio l’attività industriale mostra segnali di debolezza. Nonostante la fiducia delle famiglie migliori e i servizi accelerino, l’industria continua a recuperare lentamente e con molta volatilità. La situazione rimane fragile e incerta.

Nell'istantanea delineata dal centro studi di Confindustria per l'economia "peggiora lo scenario a inizio 2026", " export e consumi zavorrano l' industria ": "In Italia, dopo il buon quarto trimestre 2025 (+0,3% il Pil ) trainato dagli investimenti del Pnrr, a gennaio -– indicano gli economisti di viale dell'Astronomia con l'analisi mensile 'congiuntura flash' – migliora la fiducia delle famiglie e accelerano i servizi" ma l'industria è in "debole recupero", "la dinamica resta volatile e la risalita lenta, penalizzata dal dollaro più svalutato e da consumi ancora fragili". Sono "positivi, potenzialmente, gli impatti del decreto energia ", che per famiglie e imprese "può ridurre" un prezzo che è ancora "alto e in salita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Bankitalia: incertezze sull'economia frenano i consumi delle famiglieSecondo Bankitalia, le incertezze sul futuro dell'economia stanno influenzando i comportamenti delle famiglie italiane, che mostrano una maggiore prudenza nei consumi. Industria frenata da export e consumi, ma il decreto energia alleggerisce il contoL'industria italiana rallenta a causa di consumi ancora bassi e di un export instabile, che penalizzano le imprese locali.