Nella serata di ieri, a Sermoneta, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un camion, che ha causato la morte di una ragazza di 22 anni. La giovane era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente e ha perso la vita a causa dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Lo scontro a Sermoneta, nella zona industriale. Grave il cognato che era al suo fianco, un uomo di 39 anni Dramma nella serata di ieri a Sermoneta, dove in un incidente stradale ha perso la vita una giovanissima. Chiara Tenore, di 22 anni, è morta nel terribile impatto tra la sua auto e un camion. La ragazza era alla guida. Sul sedile del passeggero viaggiava invece il cognato, ora in gravi condizioni. Il 39enne è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale romano San Camillo mentre per la ragazza non c'è stato purtroppo nulla da fare. Illeso, ma in stato di shock, il 41enne alla guida del camion. Si tratta di un autotrasportatore di Sezze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Chiara Tenore muore a 22 anni in un incidente tra la sua auto e un camion

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