Pietra Ligure punta sul digitale | nuova strategia per il turismo 2026

Il Comune di Pietra Ligure ha presentato una nuova strategia digitale dedicata al settore turistico, con l’obiettivo di sviluppare l’offerta per il 2026. La pianificazione si concentra sull’attrazione di visitatori interessati alle attività outdoor e sul coinvolgimento di un pubblico giovane proveniente da diversi paesi. La strategia mira a utilizzare strumenti digitali per promuovere il territorio e incrementare la visibilità delle iniziative turistiche.

? Cosa sapere Il Comune di Pietra Ligure lancia la strategia digitale per il turismo 2026.. Il piano punta a intercettare i flussi outdoor e il target giovanile internazionale.. Il Comune di Pietra Ligure lancia ufficialmente la strategia comunicativa per il 2026 denominata Pietra Ligure, non crederai ai tuoi occhi, puntando sulla valorizzazione delle esperienze turistiche locali attraverso un modello digitale e narrativo d’avanguardia. Il progetto, coordinato dall’Assessorato al Turismo, mira a trasformare la percezione della destinazione, passando da semplice meta di vacanza a luogo di vita vissuta, con un specifico sui flussi turistici legati all’outdoor, alla gastronomia e alle tradizioni del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietra Ligure punta sul digitale: nuova strategia per il turismo 2026 Notizie correlate Cuba, il turismo sfida la crisi: FitCuba punta tutto sul digitale? Cosa sapere FitCuba lancia la 44ma edizione in formato digitale per superare le barriere fisiche. Napoli punta sui giovani: la nuova strategia per il 2026La gestione del calciomercato azzarda una ristrutturazione mirata al 2026, puntando su talenti Under 23 per restituire una spinta tecnica e nuove... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Finale Ligure rilancia la strategia di promozione turistica: si punta sul Nord Europa; Tabellino partita Pietra Ligure 1956 vs Fezzanese; Loano: Cosa Vedere per un Weekend di Mare e Scoperte | 2026; Finale Ligure tra le top destinazioni liguri: dalla BIT al Mondiale Enduro, il 2026 punta a una nuova crescita. "Futuro Nazionale" di Roberto Vannacci arriva a Pietra Ligure: Mario Carrara sarà il referente - facebook.com facebook