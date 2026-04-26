Cuba il turismo sfida la crisi | FitCuba punta tutto sul digitale

Cuba ha annunciato la 44ª edizione di FitCuba, che si svolgerà interamente online a causa delle restrizioni di viaggio. La scelta di adottare una piattaforma digitale mira a superare le barriere fisiche e favorire il settore turistico, che ha registrato un calo del 18% di visitatori previsto per il 2025. La manifestazione si concentra sulla promozione delle destinazioni e dei servizi turistici del paese attraverso canali digitali.

? Cosa sapere FitCuba lancia la 44ma edizione in formato digitale per superare le barriere fisiche.. Il calo del 18% dei visitatori nel 2025 spinge Cuba verso la diversificazione.. Centinaia di operatori turistici e agenzie di viaggio hanno confermato la loro presenza alla 44ma edizione della Fiera del Turismo di Cuba (FitCuba) tramite una piattaforma digitale, cercando di superare le barriere fisiche imposte dalla crisi attuale nell’isola. L’iniziativa nasce da una necessità pratica: se i professionisti del settore non possono raggiungere l’isola, l’offerta deve viaggiare verso di loro. Il ministero del Turismo de L’Avana ha infatti optito per un formato virtuale per l’evento, ottenendo in meno di due giorni dall’apertura del portale online un numero di adesioni senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, il turismo sfida la crisi: FitCuba punta tutto sul digitale Notizie correlate Vinitaly 2026: la Calabria punta tutto sul turismo nelle cantineLa Calabria si appresta a proiettarsi sulla scena internazionale del settore vitivinicolo con una delegazione di oltre 111 realtà tra produttori di... iPhone Air 2: Apple sfida il mercato e punta tutto sul designApple intende procedere con lo sviluppo dell’iPhone Air 2, nonostante le difficoltà riscontrate nel mercato e i dati di vendita poco incoraggianti. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A Cuba la rivoluzione solare che sfida il cappio dei fossili; Air Transat estende la sospensione dei voli per Cuba fino a ottobre; La Repubblica Dominicana segna un record storico: 3,7 milioni di turisti nel primo trimestre 2026. VALSAMOGGIAAAA……!!!!!!! SALSA CUBANA ! BACHATA ! DANZA ! FITNESS ! Vieni a provareeee !!!!! SIAMO RIPARTITIIIIIII !!!!!! ( ma chi si è mai fermato !) LA STORIA…..OTTAVO ANNO AD ANZOLAAAA !!!!! BALLARE, DAN - facebook.com facebook Attaccare Cuba per far dimenticare l’Iran: “Trump pronto a colpire l’Avana come promesso”. Díaz-Canel: “Affronteremo l’aggressore”. Di Estefano Tamburrini x.com