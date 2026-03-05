Da Agrigento parte Bussola Export | il percorso per far crescere le imprese all’estero

Parte da Agrigento un’iniziativa per accompagnare le micro, piccole e medie imprese verso i mercati internazionali. Il 18 marzo prenderà il via “Bussola Export”, percorso formativo gratuito promosso da Ice-Agenzia in collaborazione con Confcommercio Agrigento, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle imprese locali. Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento, spiega: "Con ‘Bussola Export’ offriamo alle imprese una bussola per orientarsi nell’export contemporaneo. In un mercato sempre più competitivo, la formazione e l’innovazione sono la chiave per crescere". Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo sul sito exportraining. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

