Picnic a Roma | 5 parchi perfetti per mangiare all’aperto

Roma è ricca di spazi verdi ideali per un picnic all’aperto, tra parchi, giardini e ville storiche. Tra questi, Villa Pamphili si distingue come una delle mete preferite per chi desidera mangiare all’aperto in città. Questi luoghi offrono ampi spazi per rilassarsi e godersi una giornata all’aperto, con molte aree accessibili ai visitatori. È possibile scegliere tra diversi parchi, ognuno con le proprie caratteristiche, per trascorrere un momento di pausa immersi nella natura.

Roma offre davvero tanti parchi, giardini e ville in cui trascorrere una giornata di relax. Picnic a Roma: Villa Pamphilj. Iniziamo dal grande polmone verde della Capitale, Villa Pamphilj. Situata sul Gianicolo, con i suoi 184 ettari, è la villa più grande di quelle storiche romane. Le entrate si trovano dislocate in diversi quartieri, da Monteverde al Casaletto fino all’Aurelia. Si tratta di un posto ideale per i pic-nic: ci sono diverse fontanelle per dissetarsi, un chiosco-bar e tanta ombra per le giornate troppo assolate. I grandi viali ispirano lunghe e piacevoli passeggiate, per poi riposarsi di tanto in tanto su una panchina, sotto un albero; mentre i grandi spiazzi sono ideali per organizzare partite di calcio o di pallavolo con i propri amici.🔗 Leggi su Funweek.it

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