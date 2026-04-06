Studi recenti nel campo delle neuroscienze e della psicologia ambientale hanno dimostrato che mangiare all’aperto può influenzare la percezione del gusto, rendendo il cibo più appagante. Decenni di ricerche e numerosi test sugli esseri umani hanno analizzato il rapporto tra il contesto in cui si mangia, i sensi e la percezione del sapore. Questi risultati confermano che il luogo in cui si consuma il pasto può avere un effetto reale sulla sensazione di gusto.

Non è suggestione: il cibo consumato all’aperto è davvero più gustoso e appagante. Lo confermano le neuroscienze, la psicologia ambientale e decenni di ricerche sul rapporto tra contesto, sensi e percezione del gusto (oltre che numerosi test umani). Che sia una distesa d’erba in città, la riva di un lago o un prato di montagna, il meccanismo che si innesca è sempre lo stesso, e ha radici profonde nel modo in cui il cervello elabora il piacere. Il primo motivo è fisiologico. Il gusto non è un senso solitario: dipende strettamente dall’olfatto, e l’olfatto funziona meglio all’aria aperta. Gli ambienti chiusi, con scarsa circolazione d’aria, tendono a ridurre la capacità olfattiva, smorzando di conseguenza anche la percezione del sapore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - C’è un segreto nei picnic: perché mangiare all’aperto sembra tutto più buono?

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