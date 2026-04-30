Picchiano un 33enne per aver staccato manifesti per Sergio Ramelli denunciati 4 militanti di estrema destra

Quattro militanti di estrema destra, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di aver picchiato un uomo di 33 anni. Secondo quanto riferito, la vittima avrebbe staccato dei manifesti dedicati a Sergio Ramelli, e successivamente sarebbe stata aggredita dai quattro uomini. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove sono avvenute le violenze.

Quattro militanti di estrema destra e con precedenti di polizia sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni e percosse. Sarebbero stati loro, insieme a un quinto soggetto ancora da identificare, ad aggredire un 33enne in via Aselli a Milano la sera del 28 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Denunciati 4 militanti di estrema destra per l’aggressione del 33enne sorpreso a strappare i manifesti per Sergio RamelliSono stati identificati e denunciati quattro uomini accusati di avere aggredito mercoledì notte a Milano un 33enne sorpreso a staccare alcuni... Sergio Ramelli, denunciati quattro militanti di estrema destra per aggressione a 33enne a MilanoSono stati identificati e denunciati i responsabili dell’aggressione a un 33enne che stava strappando i manifesti per Sergio Ramelli, il militante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano; Milano, stacca i manifesti di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: Ha voluto andarsele a prendere. Poi precisa: No alla violenza; Corteo per Sergio Ramelli, 33enne stacca i manifesti e viene picchiato da neofascisti: Almeno 10; Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) se l'è andata a cercare. Picchiano un 33enne per aver staccato manifesti per Sergio Ramelli, denunciati 4 militanti di estrema destraQuattro militanti di estrema destra e con precedenti di polizia sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni e percosse ... fanpage.it Sergio Ramelli, denunciati quattro militanti di estrema destra per aggressione a 33enne a MilanoSono stati identificati e denunciati i responsabili dell'aggressione a un 33enne che stava strappando i manifesti per Sergio Ramelli, il militante del Fronte ... lapresse.it Duemila persone a Milano per ricordare Sergio Ramelli: fiaccole, saluti romani e il rito dell'estrema destra - facebook.com facebook UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano. E qualcuno lo ha fatto. #semperfidelis x.com