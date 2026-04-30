Piazza Sant' Anna ragazzini esplodono fuochi d' artificio | paura tra i clienti dei pub

Nella piazza Sant'Anna, alcuni ragazzini hanno fatto esplodere fuochi d'artificio mentre i clienti dei pub erano all'esterno. Le persone presenti si sono messe in salvo per evitare di essere colpite. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni materiali, ma la scena ha causato paura tra i presenti. La polizia ha intervistato alcuni testimoni e sta indagando sull’accaduto.

Stavano tranquillamente sorseggiando un drink all'esterno dei locali di piazza Sant'Anna, quando all'improvviso hanno dovuto mettersi al riparo per non farsi colpire dai fuochi d'artificio sparati da un gruppo di ragazzini. L'ennesima notte di paura è andata in scena in centro storico la sera.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bande di teppisti seminano il panico tra botti e fuochi d’artificio: “Abbiamo paura, qualcuno ci aiuti”Bologna, 16 febbraio 2026 – «Ci sentiamo insicuri: questi ragazzini si comportano da padroni». Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d’artificio e fumogeni(Adnkronos) – Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del popolo all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sant'Anna di Stazzema e la Resistenza attraverso lo sguardo dei bambini: nasce il festival del libro Scintille di memoria; Un varesino al Seminare Idee Festival di Prato: Luca Piazza porta il DJing ai ragazzi; Carlentini. L’8 maggio prima tappa del Festival degli Aquiloni, manifestazione itinerante; Liberazione in Granda, una provincia intera in cammino tra memoria e partecipazione. CASERTA. Ragazzo di 22 anni accoltellato in piazza Sant’AnnaDopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari del ... casertace.net Clochard, sbandati e alterchi: il degrado in piazza Sant’Anna a CasertaPiazza Sant’Anna, con piazza Correra che sta parallelamente di fronte, divise da via Roma che taglia in due spezzoni via Vico, rappresenta una delle due sfere della clessidra in cui si trasferisce a ... ilmattino.it La Squadra Volante ha fermato, in Piazza Sant’Anna di Caserta, un uomo in possesso di cocaina. È stato deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura per le previste procedure amministrative. Leggi la notizia qui https://questure.poliziadistato.it/i - facebook.com facebook