Bande di teppisti seminano il panico tra botti e fuochi d’artificio | Abbiamo paura qualcuno ci aiuti

A Bologna, nella zona tra la Barca e Borgo Panigale, i residenti raccontano di bande di giovani che lanciano petardi e fanno esplodere fuochi d’artificio ogni giorno, creando caos e paura. Le esplosioni si sentono già dal pomeriggio e continuano fino a notte fonda, disturbando le famiglie e costringendo molti a chiudersi in casa. Molti cittadini si lamentano di comportamenti aggressivi e di atteggiamenti da bullo da parte di questi gruppi di adolescenti, che si divertono a intimidire chi vive nella zona. Un residente afferma: «Abbiamo paura, qualcuno ci aiuti».

Bologna, 16 febbraio 2026 – «Ci sentiamo insicuri: questi ragazzini si comportano da padroni ». Dalla Barca a Borgo Panigale, i residenti sono esasperati a causa di bande di giovanissimi che «si divertono a far esplodere i petardi dal pomeriggio fino alla sera inoltrata», alternando gli scoppi ad «atteggiamenti intimidatori, strafottenti e da bulli nei confronti di noi cittadini». Una presenza, soprattutto tra aree verde, portici e panchine, che è «costante ormai da almeno qualche mese: quando fanno esplodere i botti e qualcuno li riprende – assicura chi vive nelle zone prese di mira –, loro rispondono con fare arrogante e hanno toni e modi aggressivi e minacciosi.