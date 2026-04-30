Piazza Cittadella gli atti del Comune sono solidi e le accuse infondate

Il tribunale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal concessionario riguardo a Piazza Cittadella. La decisione permette al Comune di riprendere il controllo dell’area, mentre si attende ancora il giudizio di merito sulla disputa legale. Gli atti del Comune sono stati giudicati solidi, e le accuse mosse contro di esso sono state considerate infondate. La vicenda riguarda il contenzioso legato alla gestione dell’area pubblica.

«La decisione del tribunale di respingere la richiesta di sospensiva presentata dal concessionario rappresenta un passaggio importante nel contenzioso su Piazza Cittadella e consente al Comune di rientrare nella disponibilità dell’area, mentre resta in attesa il giudizio di merito sulla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate «Respinta la richiesta di sospensiva di Piacenza Parcheggi, piazza Cittadella torna nella disponibilità del Comune»Piazza Cittadella, È stata respinta, dal giudice Antonino Fazio, la richiesta di sospensiva avanzata da Piacenza Parcheggi al Tribunale cittadino,... Cittadella, centrodestra: «Il Comune non dispone della piazza e sperpera i soldi»L’esito del percorso di partecipazione di piazza Cittadella ha diviso l’aula di Palazzo Mercanti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piazza Cittadella, il percorso partecipato illustrato in consiglio comunale: I cittadini chiedono uno spazio di qualità. Fratelli d’Italia lascia l’aula, Pd: Senza argomenti si scappa dal confronto; Piazza Cittadella, Fratelli d’Italia: Mancano i presupposti per un confronto serio; Foresta urbana e pedonale: ecco Cittadella dopo la partecipazione. Scontro in consiglio fotogallery; Cittadella, Fdi lascia l'aula Comune non ha disponibilità dell'area. Critiche dalla maggioranza. Piazza Cittadella torna nella disponibilità del Comune Respinta la richiesta di sospensivaE' stata respinta, dal giudice Antonino Fazio, la richiesta di sospensiva avanzata da Piacenza Parcheggi al Tribunale cittadino, contro il provvedimento ... piacenzasera.it «Respinta la richiesta di sospensiva di Piacenza Parcheggi, piazza Cittadella torna nella disponibilità del Comune»Palazzo Mercanti «potrà valutare - una volta rientrato in possesso a tutti gli effetti dell'area e dei servizi connessi - l'attuazione delle progettualità in essere per la riqualificazione dello spazi ... ilpiacenza.it Piazza Cittadella torna al Comune, ma i lavori restano al palo: l’area sarà “intoccabile” fino al 2027. Il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensiva di Piacenza Parcheggi, restituendo formalmente Piazza Cittadella al Comune che però non può fare nulla per - facebook.com facebook