Piateda rapina con coltello da macellaio alle Poste | cliente sventa il colpo

Questa mattina alle 10:15, all’ufficio postale di Piateda, un uomo ha tentato di rapinare l’ufficio minacciando con un coltello l’addetta allo sportello. Un cliente presente sul posto è riuscito a sventare il colpo e ha trattenuto l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in pochi minuti, creando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche del caso.

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10:15, all’ufficio postale di Piateda, dove un uomo ha tentato una rapina minacciando con un coltello l’addetta allo sportello. Il colpo è però fallito grazie all’intervento di un cliente e alla tempestività dei carabinieri, che hanno bloccato il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anniPiateda (Sondrio), 30 aprile 2026 – Con il volto coperto da un fazzoletto, occhiali da sole, cappellino e guanti ha fatto irruzione in un ufficio... Milano, rapina e botte alle Poste di via Rubens: bandito in fuga preso a pugni da un clienteMilano – In mattinata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Milano Porta Magenta sono intervenuti presso l’ufficio postale di via... Una raccolta di contenuti Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anniL’episodio è avvenuto in provincia di Sondrio, dove l’uomo ha minacciato l’addetta allo sportello, intimandole di consegnare il denaro della cassa. Decisivo l’intervento di un cliente che lo ha messo ... msn.com Tentata rapina in ufficio postale a Piateda, arrestato un 59enneAlle 10:15 di oggi la Centrale Operativa dei Carabinieri di Sondrio è stata allertata per una segnalazione di tentata rapina presso l’ufficio postale di Piateda. Un uomo di 59 anni, residente in provi ... intornotirano.it