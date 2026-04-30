Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un ufficio postale nel comune di Piateda, in provincia di Sondrio. Con il volto coperto da un fazzoletto, indossando occhiali da sole, un cappellino e guanti, ha fatto irruzione all’interno dell’ufficio e ha impugnato un coltello da macellaio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità giudiziarie.

Piateda (Sondrio), 30 aprile 2026 – Con il volto coperto da un fazzoletto, occhiali da sole, cappellino e guanti ha fatto irruzione in un ufficio postale di Piateda, paese di circa duemila anime in provincia di Sondrio, e ha cercato di mettere a segno una rapina. Ma la sua fuga si è interrotta quasi subito e un 59enne è stato arrestato dai carabinier i. Poco dopo le 10 di questa mattina, il rapinatore è entrato nella sede delle Poste e ha minacciato un'addetta dello sportello con un grosso coltello da macellaio, intimandole di consegnare il denaro presente nella cassa. Tuttavia, per sua sfortuna, in quel momento è entrato un cliente che, resosi conto della situazione, ha richiamato ad alta voce l’attenzione del malvivente chiedendogli cosa stesse facendo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Ivrea, entra nella sala scommesse e minaccia con un coltello: rapinatore arrestato dopo la fuga

Firenze, arrestato il rapinatore con il coltello: una serie di colpi?? Cosa sapere La Polizia di Firenze ha arrestato un 34enne per rapine con coltello in via dell'Agnolo.