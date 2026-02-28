Ivrea entra nella sala scommesse e minaccia con un coltello | rapinatore arrestato dopo la fuga

Ieri sera a Ivrea, un uomo è entrato in una sala scommesse di via Sant’Ulderico e ha minacciato i presenti con un coltello. Dopo aver compiuto la rapina, si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte o sui danni subiti durante l’episodio.

Le minacce con il coltello, la fuga, l'arresto. Si è sviluppata così ieri sera, 27 febbraio, la rapina che ha spaventato clienti e personale della sala scommesse di via Sant'Ulderico, a Ivrea. È avvenuta intorno alle 21. L'irruzione nel locale Il rapinatore è entrato nella sala armato di coltello.

