Piano casa via libera dal Governo Obiettivo | 100 mila alloggi
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Piano Casa volto a contrastare l’emergenza abitativa nel paese. L’obiettivo è di realizzare 100 mila alloggi attraverso interventi specifici. Il provvedimento rappresenta una risposta alle difficoltà legate alla disponibilità di spazi abitativi. La misura sarà ora soggetta alle procedure di attuazione previste dalla normativa vigente.
AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Piano Casa, un provvedimento strategico per contrastare l’ emergenza abitativa su scala nazionale. L’intervento, definito dall’ esecutivo come “ corposo e articolato ”, punta a mobilitare risorse miliardarie e a introdurre riforme strutturali per incrementare l’ offerta residenziale pubblica e privata, con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi nell’arco dei prossimi dieci anni. Il pilastro centrale del decreto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un intervento immediato sugli immobili inutilizzati: “ Renderemo subito disponibili 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili ”.🔗 Leggi su Agi.it
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