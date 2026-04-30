Piano casa via libera dal Governo Obiettivo | 100 mila alloggi

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Piano Casa volto a contrastare l’emergenza abitativa nel paese. L’obiettivo è di realizzare 100 mila alloggi attraverso interventi specifici. Il provvedimento rappresenta una risposta alle difficoltà legate alla disponibilità di spazi abitativi. La misura sarà ora soggetta alle procedure di attuazione previste dalla normativa vigente.