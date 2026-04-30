Nel Piano casa spunta una norma sugli sgomberi Le decisioni del governo Meloni oggi in Cdm

Nel Consiglio dei ministri di oggi il governo ha approvato una norma dedicata agli sgomberi, che si aggiunge al Piano casa ma rimane separata. La proposta riguarda le procedure e le tempistiche in caso di sgombero di immobili, senza modificare le disposizioni del piano abitativo. La discussione sulla questione degli sgomberi era stata riaperta nelle settimane precedenti e ora si trova inserita in un documento specifico approvato durante la riunione di oggi.

Il dossier sgomberi torna sul tavolo del governo, accanto ma non nella stessa norma del Piano casa. Il Consiglio dei ministri convocato oggi pomeriggio, 30 aprile, esaminerà infatti, accanto ai due decreti legge su prezzi petroliferi e Piano casa, anche un disegno di legge autonomo sulle « procedure per il rilascio degli immobili ”. Si parla di una nuova stretta sugli sgomberi e sui tempi di restituzione degli immobili occupati, confinata però in un veicolo separato rispetto al decreto casa. La scelta non sarebbe casuale. Questo secondo testo non avrebbe ancora una forma definitiva. «Disposizioni in materia di procedure per il rilascio degli...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Accise carburanti e Piano casa oggi in Cdm: le possibili novitàUna mini-proroga del taglio delle accise, che però questa volta vedrà uno sconto maggiore per il diesel rispetto alla benzina. Leggi anche: Governo Meloni, oggi in Aula voto su Dfp, attesa per taglio accise e Piano Casa. Opposizioni chiedono informativa a Meloni su Flotilla, news in diretta Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Case Enasarco, la Regione non accontenta il Comune. Cosa succede al piano casa di Gualtieri; Meloni, piano accise in 2 tempi. E nel Dpf non c’è lo scostamento; Roma 2779: il Sindaco evoca Fanfani e il piano casa, mentre il Simposio celebra le Anime della città; Via libera al dl Lavoro. Meloni: nuova proroga del taglio alle accise forse più breve e per il gasolio. SUBITO UNA LEGGE REGIONALE (e nazionale) per fermare il consumo di suolo e dare applicazione alla Legge per il Ripristino della natura (NRL) inserendo nel Piano Nazionale di Ripristino il mantenimento degli spazi verdi sopravvissuti allo sterminio del - facebook.com facebook “Troppi cinghiali”. Piano di riduzione nel parco del Corno alle scale: “Accordo coi cacciatori” x.com