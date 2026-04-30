Piancogno | Fiera dei Fiori

Con l’arrivo della bella stagione, il territorio di Piancogno si anima con la 33ª edizione della Fiera dei Fiori. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa località, richiama espositori e visitatori provenienti da diverse zone. Durante l’evento vengono presentate numerose varietà di piante e fiori, creando un’occasione di incontro e di scambio tra appassionati e professionisti del settore.

Con l'arrivo della bella stagione, il territorio bresciano torna a fiorire e lo fa in grande stile con la 33ª edizione della Fiera dei Fiori. Dal 30 aprile al 3 maggio, Piancogno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove i colori e i profumi sono i veri protagonisti, regalando ai.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Santissima Annunziata, oggi torna la Fiera dei FioriArezzo, 25 marzo 2026 – E’ il giorno in cui si celebra la festa della Santissima Annunziata che ad Arezzo porta con sé la tradizionale Fiera dei...

Angeli e mercanti a Brera. Storia della fiera dei fioriTra un mercato dell’antiquariato sui Navigli e un East Market ormai formato studios cinematografici, i mercati ebdomadari nei quartieri e la pletora...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sorridi…sei in fiera!: Piamborno prepara la 33esima Fiera dei fiori; PIANCOGNO - Da giovedì a domenica la 33esima Fiera dei fiori. Il paese pronto a sbocciare; Vivilavalle, gli appuntamenti in Vallecamonica dal 27 aprile al 3 maggio 2026; fiera dei fiori 2026 locandina.

Piancogno: Fiera dei FioriCon l'arrivo della bella stagione, il territorio bresciano torna a fiorire e lo fa in grande stile con la 33ª edizione della Fiera dei Fiori. Dal 30 aprile al 3 maggio, Piancogno si trasforma in un pa ... bresciatoday.it

Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di maggioIl calendario di maggio 2026 per tutti gli appassionati di giardinaggio: ecco le mostre e le fiere di piante e fiori da non perdere ... dilei.it

Al via oggi la 33ª edizione della Fiera dei Fiori a Piancogno Quattro giorni dedicati alla bellezza della primavera tra fiori, natura e momenti da vivere insieme I fiori vi aspettano dal 30 aprile al 3 maggio @la_valcamonica_la_ghe • • #lavalcamonicalaghe #valca - facebook.com facebook