Oggi ad Arezzo si tiene la tradizionale Fiera dei Fiori in occasione della festa della Santissima Annunziata. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge vari espositori che presentano piante e composizioni floreali. La fiera rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità locale. La giornata si svolge senza incidenti e con la presenza di forze dell'ordine per garantire l’ordine pubblico.

Arezzo, 25 marzo 2026 – E’ il giorno in cui si celebra la festa della Santissima Annunziata che ad Arezzo porta con sé la tradizionale Fiera dei Fiori. Oggi l’appuntamento, a metà tra sacro e profano, sarà con le celebrazioni e il pellegrinaggio alla parrocchia di via Garibaldi, per secoli centro del culto mariano in città, e tra i banchi del tradizionale mercato dei fiori. Attesi tantissimi fedeli alla chiesa della Santissima Annunziata dove l’appuntamento principale sarà alle18 con la santa messa del vescovo Migliavacca. Spazio anche al mercato che vedrà la partecipazione di una ventina di ambulanti tra titolari e spuntisti, disposti nel nuovo percorso che accorpa i banchi tra piazza della Santissima Annunziata e la Badia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santissima Annunziata, oggi torna la Fiera dei Fiori

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