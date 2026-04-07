Angeli e mercanti a Brera Storia della fiera dei fiori

A Brera si svolge la tradizionale fiera dei fiori, conosciuta anche come “Angeli e mercanti”. La manifestazione si tiene ogni anno nel quartiere, attirando numerosi visitatori e appassionati. La fiera si inserisce in un calendario ricco di eventi che comprendono anche mercati dell’antiquariato sui Navigli e l’East Market, un evento di vendita di oggetti di seconda mano. La manifestazione è un appuntamento consolidato nel tempo, con bancarelle di fiori e piante.

Tra un mercato dell’antiquariato sui Navigli e un East Market ormai formato studios cinematografici, i mercati ebdomadari nei quartieri e la pletora di estemporanei, all’aperto e al chiuso, che in piena moda dell’usatovintage seminano i weekend in città, potrebbe sfuggire la portata storica della Fiera dell’Angelo, che ieri, come ogni Pasquetta comandata, ha riempito piazza Sant’Angelo. Soprattutto di piante e fiori, inframmezzate da banchi d’abbigliamento e bigiotteria, piccolo artigianato e specialità gastronomiche, tipiche o specializzate nell’attaccarsi al lavoro del dentista, sotto lo sguardo di pietra di San Francesco affacciato alla fontana del Giannino Castiglioni che, tuttavia, sulla chiesa di Sant’Angelo e sulla piazza omonima all’incrocio tra corso di Porta Nuova e via Moscova veglia da un secoletto scarso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Angeli e mercanti a Brera. Storia della fiera dei fiori A Monza la fiera dei mercantiUna giornata nella quale si potrà passeggiare spassosamente fra i banchi del mercato per trovare prodotti di qualità, dall'abbigliamento... Leggi anche: Un secolo di storia per l'Osteria dei Mercanti: il riconoscimento per lo storico traguardo Si parla di: Mostre, a Palazzo Te arriva esposizione 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio'; Sulle tracce del Cammino Salernitano: nel Medioevo univa Bari alla Campania. Mercanti si diventa, in mostra la storia dei commercianti di BolzanoIl museo mercantile di Bolzano ospita fino a ottobre la mostra temporanea Mercanti si diventa, un omaggio ai tanti commercianti che hanno fatto la storia della città. Si dice spesso che Bolzano ha ... rainews.it