Gli studenti italiani partecipano a un progetto che combina la cultura etrusca con la realtà virtuale, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti digitali. La fase finale si svolgerà a San Francisco, dove i migliori prototipi saranno esposti in un museo riconosciuto a livello internazionale. La competizione si è conclusa a Roma, con la selezione dei lavori più innovativi tra i partecipanti provenienti da vari istituti.

? Cosa sapere Lazio Innova chiude il contest Bucchero Next a Roma il 21 aprile 2026.. I migliori prototipi degli studenti saranno esposti al Legion of Honor di San Francisco.. Il 21 aprile 2026, presso la sede della Regione Lazio a Roma, gli studenti hanno esplorato l’antichità attraverso visori digitali durante la chiusura del contest Bucchero Next – Lazio Maker+Digital Challenge. L’evento, che ha segnato il culmine della sfida organizzata da Lazio Innova con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Regione stessa, si è inserito in un progetto di portata internazionale denominato Lazio e gli Etruschi @ San Francisco. Questa missione punta a far dialogare le radici storiche del territorio con il futuro tecnologico, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado per reinterpretare la cultura etrusca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etruschi e VR: gli studenti volano a San Francisco con il digitale

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