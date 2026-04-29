Davide Villa è il nuovo presidente di Piacenza Expo | Gratitudine e grande senso di responsabilità

Il 28 aprile si è svolto il primo Consiglio di Amministrazione di Piacenza Expo, durante il quale è stato eletto il nuovo presidente per il triennio 2026-2029. Davide Villa è stato scelto per ricoprire questa carica, mentre Elisabetta Montesissa è stata confermata nel suo ruolo. La nomina è avvenuta nella sede della società, situata in via Le Mose.

Davide Villa è il nuovo presidente di Piacenza Expo per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta nella serata del 28 aprile in occasione del primo Consiglio di Amministrazione della società fieristica di Le Mose, nel corso del quale è stata anche riconfermata Elisabetta Montesissa alla carica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piacenza Expo, anche l'attuale consigliere Davide Villa punta alla presidenzaNon c’è solamente l’ipotesi di un quarto mandato a Giuseppe Cavalli, tra i soci spunta il nome dell’attuale consigliere (in quota Confindustria)... Il veronese Pasini eletto alla guida di Upi Veneto: «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità»Si è riunito mercoledì 15 aprile, nella sede della Provincia di Padova, il direttivo dell’Upi Veneto, chiamato a rinnovare i propri vertici e ad... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: POST PARTITA LEGNANO - TREVIGLIO | DAVIDE VILLA DEL 26/04/2026; Pc Expo, Villa sarà il nuovo presidente Cavalli amaro: Sarei andato avanti; Sconfitta indolore, di 3 punti, a Legnano della Tav Treviglio Brianza: è sesta e ai playoff; Piacenza Expo, dopo 9 anni Giuseppe Cavalli lascia. Piacenza Expo, Davide Villa è il nuovo PresidenteDavide Villa è il nuovo Presidente di Piacenza Expo per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta ieri sera in occasione del primo Consiglio di ... piacenzasera.it Piacenza Expo, Davide Villa: "Confronto con tutto il territorio" - facebook.com facebook